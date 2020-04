Forza, ballo, yoga: ecco come spezzare la dinamica letto-divano da Coronavirus

Ultimo aggiornamento: 11:56

Si chiamano Federica, Alessandra, Valentina, Matteo e Giusy. E per cinque giorni a settimana si materializzerano sul web per farci muovere, saltare, rafforzare, ma anche rilassare, ridere, danzare e dimenticare per un'ora il. Sono i ragazzi del progetto, vale a dire come tenersi in forma restando a casa ai tempi del«L’e ora che siamo costretti a restare in casa abbiamo pensato a questo progetto - spiega lapresidente del corso di studi di “Scienze delle attività motorie e sportive” dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-- sono lezioni volutamente trasversali, aperte a tutti e vogliono anche offrire momenti di socialità con un collegamento dal casa»., con la possibilità di seguire lezioni di mobilità articolare, avviamento allo, core training, allenamento di forza a corpo libero e ancheL’iniziativa è stata ideata a emessa a punto dai laureati in Scienze delle Attività Motorie e Sportive. A spezzare la dinamica quotidiana letto-divano divano-letto ci pensano cinque giovani laureati, dal martedì al sabato con lezioni dalle 19 alle 20 rigorosamente online. Inizia martedìcon lezioni di flessibilità articolare, mercoledì c’è la lezione di yoga congiovedì tocca acon il core training (rafforza tronco, addome e dorsali), poi venerdì la lezione dicon la prova di forza e infine il sabato la ballerina professionistafarà danzare tutti con piccole coreografie in casa.Il calendari di attività si trova sulla home page di Ateneo (www.unich.it). I video delle attività saranno disponibili sulle piattaforme social di Ateneo in queste modalità:- Facebook (https://www.facebook.com/universitadannunzio/): in prima visione, alle ore 19:00;- Instagram (https://www.instagram.com/universitadannunzio/);- Youtube (https://www.youtube.com/UniversitàGdAnnunzioChietiPescara) - playlist #UdActive;- Youtube Scienze Motorie (https://www.youtube.com/channel/UCoTFHhfzHYGyBY-eM3yhlYw?view_as=subscriber)gli studenti che condivideranno sul proprio profilo Instagram un video in cui interpretano la coreografia della lezione, utilizzando l’hashtag #univdancers, potranno vederlo pubblicato sui canali ufficiali di Ateneo», spiegano dall’Università.«Pur nella difficoltà che stiamo vivendo - spiega Di Baldassarre - crediamo sia utile poter condividere con quanti vorranno i benefici e, che conservano intatti questi valori anche se vengono svolte a casa. Nonostante la distanza, noi ci crediamo e diciamo a tutti: allenati con noi».