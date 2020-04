Coronavirus, l'ultima vittima di Chieti ha 84 anni: la strage degli anziani

Si chiama Alfonsa Vassallo, 84 anni, ma tutti la conoscevano e la chiamavano Gina: è lei l’ultima vittima legata al coronavirus deceduta al policlinico dove nei giorni scorsi il virus ha fatto altri morti. Attualmente negli ospedali di Chieti e provincia sono 77 i ricoverati in terapia non intensiva, 11 in terapia intensiva, 224 le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della Asl.

Del totale dei casi positivi, 392 si riferiscono alla Asl, dei 72 casi positivi al Covid 19 registrati ieri complessivamente in Abruzzo, 24 fanno riferimento alla Asl chietina. Nel frattempo non si ferma la macchina della solidarietà. A Lanciano (i contagiati sono arrivati a 47, a Ortona 45) l’Arciconfraternita Morte e Orazione San Filippo Neri, grande protagonista dei riti della Settimana Santa: in assenza di tutte le celebrazioni, il Priore Raffaele Sabella e i confratelli hanno versato 2.000 euro sul conto corrente dedicato all’emergenza Covid-19 della Asl.

A Chieti l’associazione L’Arca di Francesca Onlus ha donato 300 mascherine ffp2 alla Centrale 118 di Chieti. Ai reparti di Terapia intensiva, Pneumologia, Malattie infettive e Medicina 2 ha inoltre regalato otto tablet wifi.

All’ospedale di Vasto una montagna di cuori di cioccolato è arrivata dal panificio Raspa di San Salvo. A Ortona l’ospedale ha ricevuto da panifici e pasticcerie della città e dei dintorni dolci tipici recapitati in tutte le unità operative.

