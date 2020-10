Coronavirus, focolaio ad Avezzano: sospetti sulle riunioni per la campagna elettorale

Focolaio da Coronavirus ad Avezzano: ben 13 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore. La maggior parte sono stati registrati in un popoloso quartiere del capoluogo marsicano e si sospetta che i contagi siano avvenuti durante la campagna elettorale per i numerosi assembramenti che ci sono verificati. Gli specialisti dell’Asl hanno lavorato alacremente per individuare il “paziente zero” all’origine del focolaio di contagi scoppiato in città. Si teme che nei prossimi giorni risultino positivi anche altre persone che attualmente si trovano in quarantena e hanno partecipato a cene o incontri politici nei giorni scorsi.

Intanto dopo la classe VA del Liceo Classico “A. Torlonia” messa in quarantena, ieri anche un’intera classe dell’Istituto Ettore Majorana di Avezzano è finita in isolamento. Il provvedimento è arrivato dopo che uno studente è risultato positivo al Covid-19. In isolamento si trovano 21 ragazzi, oltre a 8 docenti e 4 collaboratori scolastici. Il termine della quarantena è fissato al 13 ottobre. Ieri la scuola dopo le operazioni di sanificazione post elezioni, ha riaperto i battenti, ma molti giovani hanno preferito disertare le lezioni.

