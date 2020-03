© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corovanirus, l'avanzare dell'insembra segnare una battuta di arresto. Lo sostiene il capo della task force sanitaria regionale,: «Il flusso – dice Albani – sembra lievemente rallentato, ma è costante. Così come l’incidenza dei contagi sulle terapia intensive, circa il 15%». Difficile dire cosa attende l’Abruzzo nei prossimi giorni. Ieri i dati hanno fatto segnare un netto calo rispetto aldel giorno precedente: 71 contro 133. Con una ripartizione geografica più omogenea: 11 nell’Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 14 in quella Lanciano-Vasto-Chieti, 31 in quella di Pescara e 15 in quella di Teramo. Dati che cominciano ad avere, tra l’altro, una valenza più limitata: vista la penuria di, la Regione già da questo momento, come ha ripetuto più volte l’assessore alla Salute,, ragiona come se ci fosse una sola Asl su tutto il territorio. Ragion per cui sulle diverse aziende potrebbero essere caricati dati che riguardano pazienti che arrivano da fuori provincia.