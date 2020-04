Coronavirus, l'Archis fornirà 150 mila mascherine all'Esercito

La Archis di Chieti si è aggiudicata la procedura negoziata d’urgenza indetta dallo Stato maggiore dell’Esercito italiano per la fornitura di 150 mila mascherine con filtro modello Kn95/Ffp2 anti coronavirus. La ditta teatina di Carlo, Ivan e Manuel Pantalone, da più di mezzo secolo è leader nel settore medicale e in questo periodo di emergenza sanitaria sta assicurando un servizio tempestivo alle aziende sanitarie locali della Regione e del Paese.

«La Archis - dicono - si è prodigata da subito per garantire l’ingente fabbisogni di dispositivi di protezione individuale necessari a garantire la sicurezza di chi è quotidianamente esposto in prima linea. Una soddisfazione che si aggiunge ai traguardi raggiunti nel recente passato per la nostra attività che fornisce apparecchi medicali ed elettromedicali, strumenti e apparecchiature per procedure endoscopiche, strumenti chirurgici, dispositivi e strumentazione medico-chirurgica, apparecchiature ed attrezzature diagnostiche e supporto scientifico».

L’organizzazione della Archis è composta da un team altamente specializzato, che assicura una continua e tempestiva assistenza in ospedali, strutture assistenziali, case di cura, ambulatori e poliambulatori, università, centri di riabilitazione e istituti di ricerca, oltre a garantire consulenza sulla strumentazione più idonea e sulla relativa applicazione, installazione delle apparecchiature ed esecuzione degli impianti.

