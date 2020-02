Coronavirus, arrivati i risultati degli esami sul paziente abruzzese: ecco la diagnosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 50enne di Sulmona ricoverato in isolamento all’ospedale di Avezzano non è affetto da Coronavirus. Aveva sintomi influenzali, febbre, mal di gola e dissenteria l’uomo rientrato da poco dalla Cina e domenica sera era stato trasportato al nosocomio avezzanese per accertare che non era stato contagiato. Visitato al pronto soccorso il 50enne era stato trasferito con una ambulanza ad Avezzano e ricoverato, come da protocollo, in isolamento respiratorio e da contatto, nel reparto di malattie infettive.In ospedale le è stata diagnosticato subito un’influenza, ma un campione era stato trasmesso anche all’istituto Spallanzani di Roma per accertamenti. Ieri un comunicato del Dipartimento della Salute della Regione ha escluso possa trattarsi di 2019-nCoV confermando la presenza di virus influenzale. L’uomo, della Valle Peligna, per adesso ha solo febbre a 37,5 e dissenteria. Avendo riferito che era rientrato da Shangai il 29 gennaio scorso, dove si trovava per motivi di lavoro, era scattato il protocollo previsto per i casi sospetti. Intanto tanto più crescono le rassicurazioni degli esperti sull’assenza del Coronavirus in Italia, tanto più la psicosi per la patologia aumenta. «È il paradosso della prevenzione che, puntualmente, si verifica» precisano alla Asl di Avezzano.