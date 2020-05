Lanciano, spunta l'edicola salotto di una coppia di romani: un modo di stare insieme

Sul Corso di Lanciano spunta un salottino chic all'edicola dei Portici, dei coniugi Marco Simonetti e Isabella Pizzichino, rimasta chiusa per l’emergenza coronavirus. «E’ un abbraccio alla città - dice Isabella - Ci siamo ritrovati finalmente. La gente ha voglia di buonumore e di parlare. E’ piacevole dare e ricevere un sorriso. Siamo in pista e dobbiamo accendere la luce».



Fuori l’ edicola liberty Isabella ha portato un pezzo di casa sua con sedie ovaline e lampada inglesi, panca d’antiquariato e tavolo-carrello. «Nel salotto - aggiunge Isabella - c’è accoglienza, la nostra forza, e si può consigliare riviste o un intrattenimento. Un modo di stare insieme. Non siamo più porgitori di prodotti, ma parte complementare dei clienti e non. Abbiamo scelto di lasciare Roma e venire in questa splendida Lanciano, che è un salotto, dove c’è sempre qualcosa di speciale da fare. Questo momento passerà e apprezzeremo la normalità, con ottimismo. C’è una buona atmosfera. Dobbiamo continuare ad essere prudenti e indossare mascherine come un complemento di abbigliamento».

