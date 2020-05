Dopo la grande corsa alle riaperture, questi sono giorni di riflessione per la Regione Abruzzo. L’idea che balena nella mente dell’assessore allo Sviluppo economico, Mauro Febbo, assomiglia molto a quella dell’amico Luca Zaia, governatore del Veneto. Ovvero di arrivare al 18 maggio con una riapertura che sia pressoché totale, compresi bar e ristoranti, e di anticipare, se possibile, il ritorno in attività (già dalla prossima settimana) di alcuni comparti del commercio al dettaglio per i quali sarebbe possibile garantire in maniera più semplice le misure di sicurezza, come oreficerie e profumerie. © RIPRODUZIONE RISERVATA