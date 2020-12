Coronavirus, Abruzzo con fiato sosperso per i dati di oggi: se ancora positivi sarà fuori dalla zona rossa

La prima delle due tappe è andata come ci si aspettava. Se anche oggi accadrà lo stesso, già stasera il governatore Marco Marsilio farà quello che ha annunciato nei giorni scorsi, ovvero chiederà al ministro della Salute, Roberto Speranza, di far uscire l'Abruzzo anzitempo dalla “fascia rossa”, prima della scadenza prevista, con l'ordinanza firmata l'altro giorno, per il 10. L'obiettivo è quello dell'8, in modo da dare ossigeno alle attività commerciali nel periodo di maggiore impatto per la loro economia. Tutto dipenderà, dunque, dall'andamento dell'epidemia di coronavirus di oggi.

Ieri i dati sono stati molto confortanti: 376 nuovi casi accertati nelle ultime ore. Il dato, analogo a quelli degli ultimi giorni in calo, è il più basso da oltre un mese. Scendono in modo significativo anche i ricoveri, mentre è record di guariti. Si registrano, però, 14 decessi recenti, che portano il bilancio a 969. I nuovi casi sono emersi dall'analisi di 5.161 tamponi (il numero dei test eseguiti è il secondo più alto di sempre): è risultato positivo il 7,29% dei campioni, percentuale più bassa delle ultime settimane. In calo anche rispetto al 9,6 per cento dell'altro ieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA