Coronavirus in Abruzzo: oggi 1 nuovo caso positivo, 0 decessi, 4 dimessi/guariti in più. Attualmente positivi 404. Lo rende noto il bollettino sintetico della Regione, che non aggiunge altri risultati. L'andamento è comunque in linea con la tendenza epidemiologica della settimana. Ogni giorno non ci sono stati pià di uno o due nuovi contagi. Questo conferma l'assenza di focolai o cluster legati al Covid. © RIPRODUZIONE RISERVATA