© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coronavirus, rispetto a ieri insi registra un aumento di 9 casi su un totale di 1310 tamponi analizzati (0.7 per cento di positivi sul totale). Quattro i morti.Attualmente 215 pazienti (+1 rispetto a ieri) sonon ospedale in terapia non intensiva (26 in provincia dell’Aquila, 80 in provincia di Chieti, 88 in provincia di Pescara e 21 in provincia di Teramo), 6 (- 1 rispetto a ieri) in terapia intensiva (1 in provincia dell’Aquila, 0 in provincia di Chieti, 3 in provincia di Pescara e 2 in provincia di Teramo), mentre gli altri 1261 (-7 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (31 in provincia dell’Aquila, 464 in provincia di Chieti, 664 in provincia di Pescara e 102 in provincia di Teramo).Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 379 pazienti(+4 rispetto a ieri): i nuovi decessi (alcuni dei quali avvenuti nei giorni scorsi, ma la cui positività al virus è arrivata nelle ultime 24 ore) riguardano un 75enne di Manoppello e 3 residenti a Pescara: una 83enne, un 94enne e un 87enne (spetterà in ogni caso all’Istituto Superiore di sanità attribuire le morti al Coronavirus, in quanto si tratta di persone che potrebbero già essere state affette da patologie pregresse); 1275 dimessi/guariti (+12 rispetto a ieri, di cui 226 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 1049 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).