Coronavirus, morti e contagi in Abruzzo tornano a quota zero. Questo dopo una settimana con uno, massimo due nuovi positivi al giorno. Questo segno di un'evoluzione particolarmente positivo della pandemia in Abruzzo. Al momento i guariti sono 2487. Alcune zone, come la città dell'Aquila, non registrano infezioni da settimana.