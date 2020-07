Coronavirus, solo un nuovo caso in Abruzzo. Nessun morto

Ultimo aggiornamento: 15:42

PESCARA Coronavirus in Abruzzo: si registra solo un nuovo caso. Nessun morto. 17 pazienti (invariati) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 0 (invariato) in terapia intensiva, mentre gli altri 102 (-1) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 468 pazienti deceduti (invariato); 2747 dimessi/guariti (+2 rispetto a ieri, di cui 12 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici.