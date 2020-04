© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono passati 11 giorni da quando le hanno comunicato il risultato del tampone ed è chiusa in casa, da sola. Un’operatrice socio sanitaria precaria di uno dei due reparti più colpiti del Mazzini dalche adesso pensa non solo alla salute e a quello che è potuto succedere mentre era ancora in servizio, ma anche a cosa ne sarà del suo lavoro.«Quando te lo dicono che sei positiva ti passa tutta la vita davanti». Come pensa di aver contratto il virus? «. Noi Oss venivamo mandateche sono rimasti in reparto isolati eUsavamo solo quelle chirurgiche». I due reparti più colpiti delE’ tra quelle corsie che questa operatrice, che preferisce restare anonima, fino a 11 giorni fa ha lavorato senza sapere di essere positiva al Coronavirus da chissà quanto tempo.ma solo una mascherina chirurgica e il copricapo e non sempre il camice da quando, di punto in bianco, è scoppiato tutto». I primi sintomi sono iniziati da cinque giorni. Il tampone le è stato fatto il 23 marzo con il risultato arrivato il 26. «I sintomi sono arrivati in ritardo. La notte del primo aprile mi sono svegliata con». La sua più grande paura è per i 2 figli. «Penso sempre a loro. Vorrei vederli studiare e laurearsi». In questo momento lei è in sorveglianza sanitaria, ma dice: «». Da quando è a casa nessuno l’ha visitata, ma soprattutto adesso che i sintomi stanno cominciando a manifestarsi «nessuno è venuto a vedermi» spiega. «Cerco di auto curarmi» e, «ma non so come potrà progredire perché è un virus subdolo che all’improvviso di può scatenare».