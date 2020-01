Coronavirus, coppia all'ospedale: tornava dal Capodanno cinese

Ultimo aggiornamento: 19:30

Il protocollo di sorveglianza sanitaria per sospetta infezione da coronavirus è scattato nei confronti di due cittadini cinesi che nel primo pomeriggio di oggi si sono presentati presso il pronto soccorso dell'Ospedaledi Sant'Omero, mostrando sintomi influenzali. Secondo quanto appreso in ambienti sanitari i due, residenti in Val Vibrata, rientravano da un periodo trascorso in Cina per partecipare al Capodanno Cinese.Il personale del pronto soccorso del presidio teramano ha fatto scattare il previsto protocollo, isolando il prontosoccorso, chiudendolo all'accesso degli altri pazienti, e deviando il transito dei pazienti in emergenza presso gli altri presidi ospedalieri del territorio. L'attività del pronto soccorso di Sant'Omero è tornata regolare nel tardo pomeriggio dopo che è stato organizzato il trasferimento dei due pazienti sospetti al reparto malattie infettive dell'ospedale Mazzini di Teramo, dove i due cittadini cinesi sono attualmente inosservazione.Al momento non è possibile avere altre notizie, in attesa dei test previsti in questi casi. Campioni biologiciprelevati ai due cittadini cinesi saranno inviati in serata a Roma, presso l'Istituto Spallanzani che effettuerà i testprevisti per stabilire l'eventuale presenza di coronavirus.