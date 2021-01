Durante il periodo delle festività e quindi dal 24 dicembre al 6 gennaio, a Pescara sono state controllate 4.092 persone e 594 esercizi commerciali ispezionati; 66 in totale le sanzioni elevate nei confronti dei cittadini per il mancato rispetto delle norme anti Covid e sette le attività commerciali multate, per una delle quali è stata disposta anche la chiusura provvisoria.

I dati arrivano direttamente dalla prefettura, dove ieri mattina si è tenuta una nuova riunione di coordinamento delle forze dell'ordine sia per analizzare i risultati dell'attività svolta nei giorni scorsi, in cui tutti i controlli sono stati rafforzati, specie poi nelle giornate clou del 25-26-31 dicembre e primo gennaio, sia per rimodularli alla luce delle nuove disposizioni introdotte dall'ultimo decreto legge. Decreto che stabilisce per il weekend in arrivo, e quindi per domani e dopodomani, ancora le misure previste nella zona Arancione. Al tavolo, presieduto dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo, erano presenti il questore Luigi Liguori, il tenente colonnello dei carabinieri Gaetano La Rocca, il colonnello Gabriele Miseri della guardia di finanza e il comandante della polizia municipale Danilo Palestini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA