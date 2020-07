© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un caso ditra i dipendenti del. La notizia, nell’aria da qualche giorno, è stata confermata in unadel centro. La, secondo quanto si è appreso, sarebbe ladi uno dei punti vendita, risultata positiva in seguito ai controlli effettuati tra le persone che avevano avutoi del centro città contagiato dal. La persona è in isolamento domiciliare,, che ha già attivato le procedure del caso per verificare le possibili catene di contagio e i contatti stretti della persona contagiata.: «Gentili clienti, abbiamo avuto la conferma di un caso positivo al Covid-19 di un dipendente di un punto vendita di Megalò. La, a stretto contatto con la Asl competente. L'autorità ha già verificato tutte le possibili catene di contagio ed i contatti stretti di questa persona, ed ha già avviato tutte le procedure previste dal protocollo.Tutti i punti vendita delsono regolarmente aperti e gli enti competenti non hanno riscontrato alcun motivo per variare l’operatività del centro».