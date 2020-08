Coronavirus, comitiva contagiata a Malta: c'è il quinto positivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dei setti nuovi casi positivi alregistrati ieri in Abruzzo, che riguardano persone tra i 18 e gli 84 anni, tre riguardano il Pescarese. Tra loro un residente a Spoltore, una persona domiciliata a Pescara, ma residente in provincia di Chieti, e un giovane di, dove i contagiati salgono a cinque. Il borgo ai piedi del Morrone vive, dalla scorsa settimana, giorni di preoccupazione. Qui più sessanta persone (sottoposte a tampone l’altro ieri) sono infiduciario da ormai 7 giorni, da quando, cioè, 4 giovani del paese erano risultati positivi al Covid 19 dopo essere rientrati da una vacanza a Malta. Ieri l’ennesima doccia fredda, anche il quinto compagno di viaggio, risultato negativo al primo tampone, è ora positivo al Coronavirus.Ad aggiornare i cittadini attraverso una comunicazione social è l’Amministrazione comunale di Tocco da Casauria che informa che sono negativi gli oltre 60i effettuati martedì sulle persone entrate in contatto diretto con i ragazzi risultati positivi al Covid-19. «L’unico tampone con esito positivo riguarda il quinto ragazzo rientrato dall’estero; tutti gli altri hanno dato esito negativo», si legge nella nota delche specifica che la positività del quinto giovane «non impone al momento ulteriori disposizioni, essendo sia il ragazzo che i suoi familiari conviventi già in isolamento».Ma è importante non ridurre la. «Pur essendo confortante il risultato negativo degli altri test, raccomandiamo di non abbassare assolutamente la guardia. A chi ha avuto contatti con i ragazzi e fortunatamente può tirare un sospiro di sollievo, chiediamo comunque di stringere al necessario i contatti esterni per qualche giorno ancora, e comunque sempre utilizzando lae le precauzioni del caso», si legge ancora nella nota. Intanto a Tocco da Casauria resta in vigore fino a domani l’ordinanza sindacale che stabilisce l'uso obbligatorio della mascherina anche all'esterno, dispone la chiusura anticipata (dalle tre all'una) dei locali pubblici e vieta tutti i giochi di contatto fisico, a partire dal calcio.