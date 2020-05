© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coronavirus, da giorni asi ruota attorno a quota zero, ma l'obiettivo tanto atteso da tutti non si riesce ancora a centrare. Quando la meta sembra essere ormai ad un, ecco che seppur di pochissimo arriva il passo indietro. Di sicuro, la situazione è di gran lunga migliorata e questo si può osservare dal numero dei ricoverati nei reparti Covid, in costante diminuzione. Attualmente, in totale, sono 50. Tanti ormai anche ii. Nelle ultime ore, 42 in più rispetto al giorno precedente.Da lunedì, intanto anche nel Pescarese è partita l'indagineper stimare le dimensioni e l'estensione dell'infezione nella popolazione, descriverne la frequenza in relazione ad alcuni fattori quali il genere, l'età, la regione di appartenenza, ma anche per capire quanti siano gli. Nel campione, c'è anche il comune di Spoltore. Alcuni cittadini disaranno quindi contattati dalla Croce Rossa per essere sottoposti al test. A tal proposito il sindacoricorda che chi fa parte di questo campione riceverà una chiamata da un numero che inizia con 06.5510. «La partecipazione non è obbligatoria, - spiega - ma per ottenere risultati più precisi è fondamentale che le persone, inserite in maniera casuale sulla base della posizione geografica, diano il loro contributo. Il prelievo di sangue consentirà di accertare la presenza degli anticorpi, e quindi sarà anche un modo per ognuno dei contattati di avere gratuitamente un controllo medico: in caso di positività si verrà sottoposti anche a tampone».