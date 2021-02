La metà dei casi di coronavirus accertati tra giovedì e venerdì scorsi nelle province di Pescara e Chieti è riconducibile ad una variante. Lo rende noto la Regione Abruzzo. È emerso che circa il 50% dei positivi accertati con i test dei due giorni nelle aree di Pescara e Chieti è riconducibile ad una variante e che probabilmente si tratta di quella inglese. Questo spiegherebbe i numeri allarmanti che si registrano nelle ultime settimane nell'area metropolitana. Ad illustrare i risultati preliminari dello studio voluto dall'Istituto Superiore di Sanità è Liborio Stuppia, direttore del laboratorio di Genetica molecolare - Test Covid-19 dell'Università di Chieti.



La struttura, insieme all'Istituto Zooprofilattico di Teramo, è stata individuata dalla Regione Abruzzo per il sequenziamento. L'indagine voluta dall'Iss prevedeva l'invio, da parte di tutti i laboratori italiani che

si occupano di diagnosi, alle strutture che eseguono il sequenziamento, dei tamponi risultati positivi tra giovedì e venerdì.

Lo studio si compone di tre fasi: la prima per individuare la sospetta presenza di una variante; la seconda per

individuare il tipo di variante e se sia già noto; la terza per valutare se vi siano tracce di varianti al momento non note. Per ciò che riguarda la variante inglese la diffusione sul territorio, infatti, era già stata accertata, tanto che lo stesso Stuppia, nei giorni precedenti allo studio, aveva parlato di un'incidenza del 40 per cento sul totale dei casi emersi a Pescara.

Ultimo aggiornamento: 15:23

