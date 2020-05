© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dall’inizio dell’emergenza, insono stati eseguiti complessivamente 51361 test, di cui 45356 sono risultati negativi. Del totale dei casi244 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 778 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 1460 alla Asl di Pescara e 645 alla Asl di Teramo. I 12 casi di posività di ieri si riferiscono alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti (solo 1) e ben 11 alla Asl di. Nessuno nel Teramano e nell’Aquilano.Intanto Domenico Pettinari, consigliere M5s e vice presidente del consiglio regionale, si è rivolto all’assessore alla Salute, Nicoletta Verì: «In Abruzzo è drasticamente sceso il numero dei tamponi eseguiti sulla popolazione, in alcuni giorni addirittura non si sono superati i 500 test. Un numero assolutamente insufficiente per la mappatura del contagio all’interno del territorio regionale. Ad aprile eravamo arrivati ad un numero importante di circa 2mila tamponi eseguiti in un giorno, oggi, nonostante sia aumentato il numero di laboratori autorizzato a seguire le analisi, perché registriamo questo calo? E’ un errore che non possiamo permetterci». S. Das.