Nel Pescarese di nuovo casi di coronavirus in aumento. Su 25 positività registrate ieri in Abruzzo su un totale di 822 tamponi analizzati, 24 si riferiscono al capoluogo adriatico e alla sua provincia. Il giorno prima i contagi erano stati appena 2, mentre domenica 31. Un'oscillazione continua di dati che per gli esperti della task force regionale ha una sua spiegazione. Essendosi la situazione più tranquillizzata sull'intero territorio regionale ed essendo quindi diminuiti anche i tamponi urgenti, si stanno cercando di effettuare test mirati in ambiti dove si ritiene di poter scovare positivi asintomatici così da controllare e circoscrivere il virus © RIPRODUZIONE RISERVATA