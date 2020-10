Si mantiene attorno al 4 per cento la percentuale dei positivi scovati dall'esame dei tamponi, trend molto vicino a quello nazionale che in Abruzzo si è tradotto, ieri, in ulteriori 94 casi dopo i 103 dell'altro giorno. Una crescita che, sebbene figlia dell'aumento considerevole del numero di tamponi effettuati (ieri 2.388), provoca timori e preoccupazioni. In particolare la situazione è delicata all'Aquila, dove si sono registrati contagi in palestre, all'Università, tra squadre di calcio, persino in uffici pubblici. Ecco perché ieri il sindaco, Pierluigi Biondi, ha invitato tutti a una maggiore responsabilità, mentre in città cresce a dismisura la richiesta di tamponi. Cluster e focolai, in ogni caso, si moltiplicano un po' su tutto il territorio: il sistema è sicuramente più pronto di marzo-aprile, ma l'aumento della pressione sugli ospedali c'è e va tenuto in grande considerazione, mentre la Regione ha fatto partire le procedure per il potenziamento dei reparti previsto dal piano per la Rete Covid.

Del totale dei nuovi casi scovati ieri, 29 riguardano il Teramano, 28 l'Aquilano, 22 il Pescarese e 10 il Chietino, mentre per cinque sono in corso accertamenti sulla residenza. Entrando nelle specifico, tra i comuni con più casi ci sono Nereto (9), L'Aquila (8), Montesilvano (7), Avezzano (5) e Celano (5). E poi ancora: 4 a Pescara, Pineto e Silvi. I nuovi casi hanno età compresa tra 4 anni (una bambina della provincia di Teramo) e 88 (un uomo di Silvi Marina). Continua a salire il numero delle persone ricoverate in ospedale: sono 117, ben dieci in più della giornata precedente, con 7 (dato invariato) in terapia intensiva. Ancora lontani dal dramma di aprile (oltre 360 ricoveri e 70 pazienti in terapia intensiva), ma con un quadro che resta da monitorare con grande attenzione. Gli attualmente positivi salgono a quota 1.342, mentre sono 1.224 le persone in isolamento domiciliare. I guariti sono 3.152 (+2).

Nel frattempo emergono ulteriori analisi sull'andamento dell'epidemia in regione. Il tasso di letalità del Covid-19 in Abruzzo è del 3,2-3,4%, in linea con la media nazionale. Lo ha reso noto ieri il referente sanitario regionale per le Emergenze, Alberto Albani, sottolineando che «negli ultimi giorni, alcuni articoli degli organi di stampa hanno riportato dati sulla letalità nella regione Abruzzo non corretti». «Affinché i dati siano comparabili, devono essere messi a confronto gli stessi parametri. In particolare - spiega Albani - il tasso di letalità deve essere calcolato dividendo il numero dei decessi per Sars-CoV-2 per le persone contagiate. Le persone decedute per coronavirus, a tutt'oggi, nella regione Abruzzo sono 487, mentre le persone potenzialmente positive, in base ai dati Istat della sieroprevalenza, indicano una popolazione stimata di contagiati pari a 14-15 mila unità. Il tasso di letalità, quindi, per la regione Abruzzo risulta dal rapporto 487 su 14-15 mila per un valore pari a 3,2-3,4%, in linea con la media nazionale». Stefano Dascoli

