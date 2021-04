12 Aprile 2021

di Patrizio Iavarone

(Lettura 2 minuti)







Si torna in classe con un po’ più di tranquillità oggi nelle scuole del Centro Abruzzo: dalle materne alle superiori, infatti, il quadro complessivo sembra essere buono. Tornano a giocare tra i banchi, innanzitutto, i bambini della scuola materna delle Marane che si trovavano in quarantena da prima di Pasqua per la positività di un bambino: i tamponi molecolari eseguiti ai suoi compagni hanno dato tutti esiti negativi. Negativi anche i tamponi rapidi eseguiti a Sulmona agli studenti e terminati ieri dopo cinque giorni di controlli, a dire il vero non troppo frequentati all’inizio, ma con una buona affluenza ieri: 1306 in tutto i test eseguiti e nessun positivo.

A Pratola, dove oggi si esce dalla zona rossa, la riapertura delle scuole medie (seconde e terze) e delle superiori, è stata preceduta ieri da uno screening di massa: 316 tamponi eseguiti e nessun positivo. Nel centro peligno era stato eseguito uno screening anche martedì scorso agli studenti più piccoli, con 876 tamponi tutti (tranne uno, ma relativo ad un 83enne) con esito negativo. Confortanti anche i dati che arrivano dalla Asl: ieri nel Centro Abruzzo sono stati accertati infatti solo 7 positivi (la metà dell’altro ieri e meno di un terzo dei giorni precedenti), segno che forse, si spera, la curva si stia abbassando. Tra loro c’è un solo minore, una bimba di 3 anni a Pratola che, tuttavia, era già in isolamento per la positività già accertata della madre.

A Sulmona i casi sono stati invece 2 (entrambi adulti), anche se un altro caso, non ancora inserito nell’elenco Asl, è stato riscontrato ieri nel reparto di chirurgia dell’ospedale, dove è scattato il tampone precauzionale per il personale e per i pazienti che hanno condiviso gli spazi con il paziente positivo. Un altro caso in Valle Peligna è a Roccacasale: una donna quarantenne che era già tracciata, parte di due nuclei familiari che erano stati individuati prima di Pasqua. Con questa positività, spiega il sindaco Enrico Pace, il focolaio (che conta ad oggi una quindicina di casi) dovrebbe essere definitivamente circoscritto. Infine a Castel di Sangro, dove ieri sono stati accertati 3 positivi: si tratta di un imprenditore che ha presentato sintomi (ma che non è ricoverato) e di due sorelle, di mezza età, tutti comunque tracciati. Insomma rispetto alla Marsica e all’Aquilano, il Centro Abruzzo resiste all’avanzata in provincia del virus: in zona rossa, da oggi, infatti, resta solo Corfinio.