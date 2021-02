Coronavirus, rispetto a ieri in Abruzzo si registrano 449 nuovi casi (di età compresa tra 4 mesi e 90 anni).

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 109, di cui 10 in provincia dell’Aquila, 37 in provincia di Pescara, 33 in provincia di Chieti e 29 in provincia di Teramo.



Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi e sale a 1482 (di età compresa tra 59 e 89 anni, 2 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Chieti). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 32162 dimessi/guariti (+488 rispetto a ieri).



Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 10019 (-43 rispetto a ieri).



Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 631601 tamponi molecolari (+4336 rispetto a ieri) e 83362 test antigenici (+1712 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 7.4 per cento.



427 pazienti (+13 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 47 (+3 rispetto a ieri con 4 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 9545 (-59 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.



Del totale dei casi positivi, 12239 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+50 rispetto a ieri), 10020 in provincia di Chieti (+124), 9620 in provincia di Pescara (+173), 11207 in provincia di Teramo (+78), 366 fuori regione (+3) e 211 (+21) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Al completo il Covid Hospital di Pescara, struttura realizzata in tempi record in primavera per far fronte all'emergenza sanitaria. È in corso, già da ieri, il trasferimento di parte dei pazienti, che al momento vengono

portati all'ospedale dell'Aquila. In aumento, infatti, i ricoveri nella struttura pescarese: i posti che si liberano con le dimissioni vengono rapidamente occupati. Tanti, in queste ore, gli accessi in pronto soccorso da parte di soggetti che necessitano di ricoveri.

