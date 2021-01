In Abruzzo, negli ultimi sette giorni, sono stati accertati 1.796 casi di coronavirus. Sono emersi da un totale di 23.518 tamponi: è risultato positivo il 7,6% dei campioni. Il dato sui contagi è in aumento del 36,6% rispetto al periodo 1-8 gennaio (1.315). In riduzione, però, i decessi, che passano da 56 a 37, e i ricoveri, che passano da

516 a 484. Si arresta, però, la discesa degli attualmente positivi, che dall'8 al 15 gennaio tornano a salire (+155).

A livello territoriale, nell'ultima settimana, l'incremento più consistente, come già avvenuto nel periodo 1-8 gennaio, si registra nel Chietino (+590).

Al secondo posto c'è il Pescarese (+483), che negli ultimi giorni mostra segnali di ripresa preoccupanti dopo settimane con dati tutto sommato bassi. Poi c'è il Teramano (+368) e, infine, l'Aquilano (+327), i cui numeri scendono dopo i valori record registrati tra novembre e dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA