Coronavrus, oggi in Abruzzo 365 nuovi positivi (di età compresa tra 1 e 94 anni - 73 Aq, 165 Ch, 47 Pe, 72 Te, 8 fuori regione o con residenza in accertamento) su 4172 tamponi, 2 deceduti , 24066 guariti (+125), 11331 attualmente positivi (+237), 463 ricoverati in area medica (-8), 39 ricoverati in terapia intensiva (invariato), 10829 in isolamento domiciliare (+245).

© RIPRODUZIONE RISERVATA