Coronavirus, in Abruzzo altri 216 contagi. Tornano a salire i positivi

Sono 216 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 4.068 tamponi: è risultato positivo il 5,31% dei campioni. Tornano a salire gli attualmente positivi al virus, che sono cento in più, per un totale di 13.040 persone, ma calano i ricoveri, in tutto 599, cioè nove in meno rispetto a

ieri.

Si registrano quattro decessi recenti: il bilancio delle vittime sale a 1.124. I nuovi positivi hanno età compresa tra uno e 96 anni. A livello territoriale l'incremento più consistente si registra nel Teramano (+78), seguito dal Chietino (+49), dal Pescarese (+45) e dall'Aquilano (41); a questi dati si aggiungo tre persone su cui sono in corso verifiche sulla provenienza.

Del totale degli attualmente positivi, 557 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (-8) e 42 in terapia intensiva (-1). Al momento è occupato il 22,22% dei 189 posti di terapia intensiva disponibili nelle quattro Asl. Gli altri 12.441 positivi sono in isolamento domiciliare. I guaritisono 19.307 (+112).

