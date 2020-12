Coronavirus, contagi ancora in calo in Abruzzo. Registrati 9 morti

Coronavirus, dati ancora confortanti in Abruzzo con 156 nuovi positivi su 3989 tamponi, con una percentuale in calo al 3,9%. I deceduti sono 9 (un 56enne di Teramo, una 70enne di Tortoreto, una 98enne di Pescara, una 93enne di Giulianova, un 70enne di Civitella del Tronto, una 86enne di Notaresco, un 84enne di Tortoreto); gli attualmente positivi scendono di 235 unità mentre aumentano leggermente i ricoveri: 565 in area medica (+6) e 43 (+1) in terapia intensiva. I guariti sono 19.195, in aumento di 380 persone. Le località più colpite sono state Pescara con 17 casi a Teramo con 11.

