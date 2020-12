Coronavirus, in Abruzzo contagi in calo ma sfondata quota mille morti

Il riepilogo dei dati settimanali relativi all'emergenza coronavirus in Abruzzo conferma la situazione in miglioramento. In calo i nuovi contagi, gli attualmente positivi e i decessi, mentre aumentano i guariti. I

nuovi casi emersi dai test delle ultime ore sono 262: positivo il 6,32% di 4.148 tamponi. Quattro i decessi, che fanno salire il bilancio delle vittime a 1.017.

Nell'ultima settimana i nuovi casi sono stati 1.859, contro i 3.079 del periodo 27 novembre - 4 dicembre e i 3.978 dei giorni dal 20 al 27 novembre. Si riduce anche il numero dei decessi, che passano da 129 a 87 e ai 62 degli ultimi sette giorni. In rapida crescita il numero dei guariti: prima 1.677, poi 2.760 e, infine, 4.090 nel periodo 4-11 dicembre.

Nell'ultima settimana, inoltre, si registra, per la prima volta nella seconda ondata, il calo degli attualmente positivi: erano aumentati di 2.183 unità tra il 20 e il 27 novembre e di 221 unità tra il 27 novembre e il 4 dicembre; ora scendono di ben 2.223 unità. I ricoveri in terapia non intensiva passano dai 689 del 27

novembre ai 647 di oggi, mentre le terapie intensive scendono da 74 a 66. A livello territoriale, l'incremento più consistente si registra nella provincia di Teramo, con 563 nuovi casi negli ultimi sette giorni (erano stati 1.027 nel periodo 20-27 novembre e 970 tra il 27 novembre e il 4 dicembre).

Seguono l'Aquilano, con 533 nuovi casi (contro i 1.246 e i 992 delle settimane precedenti), il Chietino (+395; +764, +577) e il Pescarese (+378; +948, +522). Intanto, dopo la provincia dell'Aquila, prende il via lo

screening di massa sulla popolazione del Teramano. La campagna è partita da Castiglione Messer Raimondo, paese della Val Fino divenuto il tragico simbolo della pandemia in Abruzzo nella fase primaverile dell'emergenza. Su 216 tamponi rapidi effettuati, nessuno è risultato positivo. I test sono stati eseguiti anche a

Montefino: nessun positivo tra le 73 persone che si sono presentate.

