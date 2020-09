Coronavirus, altri cinque casi: cresce l'allarme in Marsica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altri cinque casi disono stati registrati nelle ultime 24 ore nella Marsica da parte dell’Unità di crisi della Regione. In particolare: tre nuovi contagi a Celano, un altro a Magliano dei Marsi e uno a Balsorano che era stato segnalato già ieri dal sindaco. Il primo cittadino di Celano,, non ha ricevuto ancora nessuna comunicazione dalla Asl, e non ha confermato i tre contagiati. Nel popoloso paese marsicano sono stati eseguiti , nei giorni scorsi, un centinaio di tamponi e si attendono i risultati.Il sindaco di Magliano dei Marsi, Mariangela Amiconi, invece, ha informato la popolazione. «Ho appena ricevuto dalla Asl la comunicazione di un nuovo caso positivo al coronavirus. L’invito che rivolgo a tutti è sempre quello di prestare la massima attenzione e di rispettare tutte le regole necessarie per difendere se stessi e gli altri dal rischio di contagio da covid-19. Formulo al nostro concittadino, che è in isolamento presso la propria abitazione, i migliori auguri di una pronta guarigione».