Coronavirus, allarme Marsica: salgono a 19 i contagi a Celano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due nuovi casi di coronavirus nellasono stati registrati ieri dalla Asl 1. Si tratta di un cittadino die uno diNella cittadina castellana i casi totali attuali, come rimarcato dal sindaco, salgono a 19. «Mi è stata notificata la nota dalla Asl nella quale mi si comunica 1 caso positivo al Covid19 di una persona di Celano -, fa sapere- anche questo caso è riferibile al “contatto stretto” con i primi 2 casi di circa 10 giorni fa. La persona sta bene ed è in quarantena già da diversi giorni. A lei esprimo la massima solidarietà e vicinanza».«“Il quadro dei risultati dei tamponi eseguiti di concerto con la Asl e la clinica L’Immacolata sulle persone che hanno avuto uncon i casi positivi degli scorsi giorni è quasi completato e in via di definizione. La maggior parte dei tamponi sinora sono risultati negativi - sottolinea il- tuttavia, potrebbero esserci degli aggiornamenti nei prossimi giorni per chi ripeterà il secondo tampone, ivi compreso i primi casi positivi sottoposti alle cure del caso». Nella Valle Roveto, in particolare a, è stata confermata la positività al Covid-19. Lo comunica il sindaco Antonella Buffone.