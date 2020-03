Ultimo aggiornamento: 08:50

Mamma di 22 anni della provincia di, positiva al, partorisce due gemelli sani. A confermare la notizia la Asl delle Marche. La neo mamma, dopo il parto programmato all’ospedale pediatrico di, è stata trasferita nella struttura sanitaria di Civitanova Marche, nel reparto di ostetricia e ginecologia, appositamente allestita per le gestanti e partorientipositive.I due bambini stanno bene, così come sembrerebbe stare bene la giovane mamma teramana che ha dato alla luce due bellissimi bambini: un maschietto e una femminuccia. Che non hanno contratto il virus. I due piccoli sono in buone condizioni di salute.. Anche se, stando ad alcune indiscrezioni, nello stesso reparto dell’ospedale pediatrico Salesi di Ancona era ricoverata una donna di 37 anni della provincia di Ancona, risultata positiva al Coronavirus. Anche la 37enne, dopo aver partorito una bellissima bimba sana martedì 17 marzo, è stata trasferita all’ospedale di Civitanova. Lo stesso giorno sono nati anche i gemellini di Teramo. Subito dopo la nascita dei due piccoli, alla mamma teramana è stato fatto il tampone e l’esito non ha lasciato dubbi: positività al virus.E così la Asl ha provveduto ad avvertire i parenti e anche il condominio dove la mamma abita. Sono state rintracciate e messe in quarantena nelle proprie abitazioni, in isolamento fiduciario, tutte le persone che sono entrate in contatto con lei.. La doppia notizia - del contagio della mamma e dei due neonati sani - come spesso avviene nei piccoli paesi si è sparsa a macchia d’olio. Ha viaggiato velocemente su WhatsApp di telefonino in telefonino.