Ventidue nuovi casi di coronavirus fanno balzare in alto il numero di positivi a San Salvo, in provincia di Chieti. A fine anno erano 71, nei primi dieci giorni del 2021 sono stati registrati 79 contagi che, al netto delle guarigioni, portano a 124 il numero degli attuali positivi in città. «Nell’analizzare i dati relativa alla risalita dei contagi, si nota come siano da collegare, considerando che i nominativi appartengono agli stessi nuclei familiari, alle recenti festività, così come in linea di tendenza nazionale, oltre a qualche ripercussione dovuta al cluster verificatosi in un istituto sanitario della zona», ha commentato il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca.

Coronavirus, dipendente contagiato: chiuso il Tribunale di Vasto

«Quelli che verranno – sottolinea la prima cittadina – saranno mesi ancora difficili sotto il profilo della diffusione del virus». Con il timore che nei prossimi giorni la curva possa ancora salire, il sindaco invita «ancora una volta, a prestare la massima attenzione e prudenza». Cresce anche il numero di decessi legati al focolaio che si è sviluppato prima di Natale nella Rsa dell'Istituto San Francesco. Sabato sera è morto un 85enne vastese che era stato trasferito all'ospedale di Chieti. «Abbiamo chiesto all'amministrazione gli elenchi dei degenti e degli operatori per poter monitorare la situazione», spiega Angelo Muraglia, direttore sanitario della Asl 2. «Puntiamo a vaccinare il prima possibile ospiti e personale non contagiato, seguendo l'evoluzione, con i medici delle Usca, delle persone che hanno contratto il virus».

© RIPRODUZIONE RISERVATA