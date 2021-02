L'AQUILA - Così come aveva annunciato ieri il governatore Marco Marsilio, oggi è arrivata la conferma all'esito della Cabina di regia nazionale che ha valutato gli indicatori per il monitoraggio dell'epidemia di coronavirus nelle regioni.

L'Abruzzo resterà in fascia arancione nelle province di L'Aquila e Teramo: il ministro della Salute Roberto Speranza ha infatti annunciato solo il passaggio in arancione di Campania, Emilia Romagna e Molise.

Il report diffuso dalla cabina di regia conferma per l'Abruzzo la diminuzione dell'indice di contagio Rt il cui valore minimo è sceso a 1.16 e quello mediano a 1.17. Anche quello massimo, 1.23, è comunque al di sotto dell'1.25 che viene indicato come il parametro limite per l'ingresso in zona rossa.

La classificazione complessiva del rischio è considerata "moderata ad alta probabilità di progressione". A questo punto almeno per altri 10 giorni, ovvero fino a domenica 28 febbraio, l'Abruzzo resterà arancione.

Resta in vigore l'ordinanza regionale con cui il governatore Marco Marsilio a posto in zona rossa le province di Chieti e Pescara.

Ultimo aggiornamento: 17:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA