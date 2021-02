L'AQUILA - E' ancora pesante il bollettino giornaliero legato all'emergenza coronavirus in Abruzzo diffuso dall'assessorato regionale alla Sanità. Nuovo record di contagi nel Pescarese, con 308 positivi in appena 24 ore e ben 105 nel capoluogo adriatico.

Cresce anche il tasso di positività sul totale dei campioni analizzati: tenendo conto dei soli molecolari si è arrivati addirittura al 15,83%.

Sono complessivamente 48299 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza.

Rispetto a ieri si registrano 533 nuovi casi (di età compresa tra 4 mesi e 97 anni).

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 125, di cui 11 in provincia dell'Aquila, 67 in provincia di Pescara, 34 in provincia di Chieti e 13 in provincia di Teramo.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 12 nuovi casi e sale a 1575 (di età compresa tra 73 e 88 anni, 2 in provincia di Chieti, 2 in provincia dell'Aquila, 5 in provincia di Teramo e 3 in provincia di Pescara).

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 34747 dimessi/guariti (+187 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 11977 (+329 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 680147 tamponi molecolari (+3367 rispetto a ieri) e 172729 test antigenici (+21004 rispetto a ieri).

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2.2 per cento.

537 pazienti (-10 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 57 (+5 rispetto a ieri con 9 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 11383 (+334 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 12728 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+45 rispetto a ieri), 11571 in provincia di Chieti (+119), 11571 in provincia di Pescara (+308), 11854 in provincia di Teramo (+57), 402 fuori regione (+4) e 173 (-5) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Tra le località più colpite ci sono Pescara con 105 nuovi contagi, Montesilvano con 47 e Chieti con 34, poi Cepagatti con 28, Francavilla con 21 e Pianella con 17. All'Aquila 10 casi.

