L'Aquila, Covid nella casa di riposo: contagiati 23 anziani ospiti

In attesa di capire quali saranno le modalità operative del maxi screening sulla popolazione dell'Aquila attraverso l’utilizzo dei test rapidi antigienici per isolare il più possibile i focolai di coronavirus, la giornata di ieri ha offerto due notizie tra loro molto contrastanti. La prima, sicuramente positiva, è la conferma di un andamento dei contagi che sembra aver imboccato la via della riduzione: solo 18 i nuovi casi cittadini emersi dal bollettino regionale (32 sull’intera area), dopo che l’altro giorno erano stati 26. Troppo presto per cantar vittoria, ma alcuni segnali empirici che arrivano dall’ospedale e dai “drive-in” sembrano confermare un alleggerimento.

Ieri, al Pronto soccorso, sono arrivati tre uomini, tre donne e tre casi da accertare. Numeri ben diversi dai giorni precedenti. L’altra notizia, sicuramente di tutt’altro tenore, riguarda invece i decessi, che sono ancora tanti, effetto di quanto accaduto nelle scorse settimane, e la situazione delle residenze sanitarie per anziani che si conferma molto delicata. Ieri, questo proposito, è stata acclarata la positività di 23 ospiti e del personale della struttura che si trova lungo viale Duca degli Abruzzi. La direzione ha fatto sapere di aver comunque osservato tutte le misure di precauzione previste, con un isolamento ferreo dei pazienti. La vicenda ha preso le mosse dopo il contagio di due dipendenti, asintomatici, subito allontanati. Dopo il primo giro di tamponi non sono emerse positività. I contagi sono invece stati accertati al secondo controllo e non hanno risparmiato nessuno, personale incluso.

E’ per questa ragione che tutti si sono chiusi nell’edificio, in una sorta di “bolla”. Per 4-5 persone, però, è stato necessario il ricorso alle cure ospedaliere e sono stati organizzati trasferimenti. Quella della “Duca degli Abruzzi” è solo l’ultima situazione in ordine di tempo legata alle case di riposo: quasi tutte, sul territorio, sono state colpite da contagi diffusi e, purtroppo, anche da vittime. Lungo l’elenco dei decessi, anche ieri: il bollettino ha ufficializzato quelli di Sergio Marrocchi, 80 anni, Nello Fasciani, 82 anni, Maria Luisa Bocci, 83 anni, Giuseppina Aio, 95 anni, Donato Bonomo, 71 anni, Vittorio Albani, 76 anni. Ieri ha perso la vita anche Giovanni Sbarra, 90 anni: era ospite della casa di riposo di Rocca di Mezzo. E’ scomparso anche un 92enne a Campotosto. Stefano Dascoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA