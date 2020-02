Dopo quello di Roseto, si teme per un ulteriore caso di Coronavirus in Abruzzo, che riguarda L’Aquila. Una ragazza di 26 anni, medico tirocinante, originaria di Brescia, è stata trasportata in ospedale, nottetempo, con sintomi che fanno pensare al Covid-19: tosse e febbre. E’ stata ricoverata nel reparto di Malattie Infettive anche perché ci sono ulteriori elementi preoccupanti: in particolare la positività del fidanzato, che risiede in Lombardia.

#coronavirus #Abruzzo Per l’emergenza sanitaria sono attivi i numeri delle Asl

ASL L’Aquila: 118

ASL Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146

ASL Pescara: 118 / 333 616 2872

ASL Teramo: 800 090 147 #Covid19 @MinisteroSalute @Emergenza24 @DPCgov — Regione Abruzzo (@Regione_Abruzzo) February 27, 2020

La ragazza, tornando dal Nord, si è messa in quarantena volontaria, ma all’arrivo dei sintomi, opportunamente, ha contattato gli operatori di sanità pubblica. Il caso è stato ritenuto immediatamente spinoso perché la giovane vive in casa con altre tre ragazze e, ovviamente, opera in ospedale. E’ stata sottoposta a tampone che dovrà certificare o meno il contagio.

Ultimo aggiornamento: 13:53

