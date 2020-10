Coronavirus, altri 29 contagi in provincia di Teramo. Tre ricoveri in Terapia intensiva

Aumentano ancora i contagi da Coronavirus nella provincia di Teramo. Nella giornata di ieri altri 29 casi, inoltre si registrano, dopo diverse settimane, tre ricoveri in terapia intensiva all’ospedale Mazzini di Teramo. Cresce pure l'età mediana dei positivi, segno che la trasmissione interfamiliare, e in particolare dai più giovani agli anziani, è sempre più diffusa.

Nel monitoraggio si conferma dunque la presenza di importanti segnali di allerta legati a un aumento della trasmissione locale soprattutto nella zona della Val Vibrata. Nove casi positivi a Nereto tra essi anche due studenti dell’istituto comprensivo (In totale i cittadini che hanno contratto il Covid sono 14). A comunicarlo il Siesp della Asl di Teramo al sindaco Daniele Laurenzi. Il servizio igiene e sanità pubblica della Asl ha disposto di conseguenza la chiusura di 2 classi, una della primaria ubicata presso l’Ite ed una classe dell’Infanzia. Per alunni e docenti delle due classi la Asl sta attuando tutte le misure previste dalla normativa vigente (isolamento delle classi coinvolte, tracciabilità dei contatti e programmazione dei tamponi). Il sindaco, di concerto con la dirigente scolastica Laura D’Ambrosio ha disposto l’immediata sanificazione di tutti i volumi scolastici potenzialmente coinvolti e dello scuolabus utilizzato fino a martedì da uno dei due studenti positivi. La dirigente scolastica, per le due classi chiuse, sta verificando modi e tempi per la didattica a distanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA