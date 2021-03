26 Marzo 2021

di Stefano Dascoli

(Lettura 2 minuti)







Coronavirus: oggi, con l'indice di trasmissione del contagio Rt poco al di sotto di 0.9, seconda la stima preliminare di ieri, l'Abruzzo sarà confermato in fascia arancione, pur avendo, probabilmente, dati compatibili con quella gialla che, però, il decreto Draghi ha di fatto abolito almeno fino a Pasqua (si parla di una possibile proroga).

Nel frattempo la campagna vaccinale va avanti e da oggi sarà online la piattaforma telematica regionale per le manifestazioni di interesse riservata agli over 70 nati tra il 1942 al 1946. I nati nel 1941, invece, potranno aderire alla piattaforma per gli over 80, tuttora attiva. Lo ha comunicato ieri l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì.

Ieri, per la verità, c'è stato un disguido di natura tecnica: la piattaforma è stata testata e l'Asl di Pescara ne ha annunciato l'attivazione. Tanto è bastato per far scattare il tam tam. C'è chi si è prenotato, ha ottenuto anche la mail di conferma, ma ovviamente dovrà rifare tutto da capo oggi.

«Abbiamo scelto di suddividere la fascia di età 70-79 in due sottogruppi – ha spiegato la Verì – proprio per consentire una migliore organizzazione della raccolta dei dati e della successiva campagna di somministrazione, che coinvolgerà una platea potenziale di circa 135 mila abruzzesi. A breve apriremo anche ai nati tra il 1947 e il 1951». Quanto alle somministrazioni, la Verì ha chiarito che non si dovrà attendere la fine degli over 80, anche se la stessa è prevista a giorni nelle Asl di L'Aquila, Teramo e Pescara. Tutto dipenderà dalle forniture.