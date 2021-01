Il sindaco di Giulianova, Jwan Costantini, ha firmato un’ordinanza con la quale dispone la chiusura della piscina comunale anche per le attività agonistiche perché è stato individuato positivo al Covid 19 il rappresentante di una delle società che svolgono attività agonistiche, le uniche ad essere ammesse nell’impianto comunale.

A seguito dell’individuazione dell’utente positivo al Covid-19, il sindaco Costantini ha firmato l’ordinanza urgente con la quale dispone la chiusura della piscina comunale in via precauzionale, anche per lo svolgimento delle attività agonistiche, fino al 31 gennaio. Il primo cittadino ha disposto anche l’immediata sanificazione dei locali dell’impianto sportivo e si riserva la possibile adozione di ulteriori provvedimenti.

