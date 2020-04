Chieti, sei mesi fa l'addio all'attivista Simona Petaccia: morti i genitori per Coronavirus

Ultimo aggiornamento: 11:36

Ilcontinua a scavare la sua strada di dolore e morte, famiglie distrutte, scaraventate nel dolore e nell’angoscia. Ieri si sono spenti a Sulmona83 anni, e, 70 anni, al policlinico. Petaccia era in condizioni critiche già lo scorso 26 marzo, quando è morta sua moglie, stessa età, stessa malattia.dell’anno scorso, a 47 anni ed è stata la presidente della, una onlus molto attiva sul fronte dei diritti. Una donna che ha lasciato un segno con il loro lavoro accanto ai più deboli. Era molto conoscuita per il suo impegno nella promozione del turismo accessibile.Anche la morte di Elio Petaccia ha suscitato grande commozione e dolore sui social dove sono stati decine e decine i pensieri, e fra i tanti si legge: «Una preghiera per questa famiglia segnata dalla sofferenza ma soprattutto dall’amore...ora potete riabbracciarvi tutti e tre».