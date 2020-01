Coronavirus, due casi sospetti a Sant’Omero: chiuso il pronto soccorso

Due casi sospetti di coronavirus in provincia di Teramo. Si tratta Di un ragazzo e una ragazza, vent’anni lui e diciannove lei, entrambi di nazionalità cinese, rientrata ieri in Italia. La coppia è arrivata, ieri pomeriggio, al nosocomio con indosso una mascherina. Entrambi mostravano i sintomi tipici di chi aveva contratto il virus proveniente dalla Cina: febbre, tosse secca, mal di gola e difficoltà respiratorie. Oggi il personale medico ha attivato il protocollo di emergenza per il coronavirus come previsto dall’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità). La coppia è stata trasferita al Mazzini nel reparto di malattie infettive per le verifiche del caso. Il pronto soccorso è stato chiuso per la bonifica. Probabilmente verrà riaperto in serata. tutte le urgenze sono state dirottate a Teramo

