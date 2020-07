Coronavirus, oggi in Abruzzo si registra un nuovo positivo in provincia di Pescara (il totale resta invariato per l'eliminazione di un caso risultato inserito 2 volte), nessun nuovo decesso, 15 ricoverati (di cui 2 in t.i.), 97 in isolamento domiciliare, dimessi/guariti 2777, attualmente positivi 112, test complessivi 127354. © RIPRODUZIONE RISERVATA