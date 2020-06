© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coronavirus, in, rispetto a ieri si registra 1 nuovo caso su un totale di 1530 tamponi analizzati (0.06 per cento di positivi sul totale). Anche un53 pazienti (-5 rispetto a ieri) sono ricoverati inin terapia non intensiva; 1 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 353 (-21 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero deisono compresi anche 459 pazienti deceduti (+1 rispetto a ieri). L'ultimo decesso è riferito a un 85enne di Spoltore; 2414 dimessi/guariti (+25 rispetto a ieri, di cui 117 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al, sono diventati asintomatici e 2297 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 407, con una diminuzione di 27 unità rispetto a ieri.Dall'inizio dell'emergenza, sono stati eseguiti complessivamente 96581 test, di cui 90747 sono risultati negativi.