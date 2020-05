© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coronavid in: rispetto a ieri si registra un aumento disu un totale di 1422 tamponi analizzati (2.1 per cento di positivi sul totale). Nella giornata di ieri i positivi erano stati 12 su 1254 tamponi analizzati (0.9 per cento).195 pazienti (-10 rispetto a ieri) sono ricoverati inin terapia non intensiva (20 in provincia dell'Aquila, 77 in provincia di Chieti, 81 in provincia di Pescara e 17 in provincia di Teramo), 7 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva (1 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Chieti, 3 in provincia die 2 in provincia di Teramo), mentre gli altri 1221 (-22 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (23 in provincia dell'Aquila, 449 in provincia di Chieti, 654 in provincia di Pescara e 95 in provincia di Teramo).Nel numero dei casi positivi sono compresi anche(+2 rispetto a ieri): i nuovi decessi (alcuni dei quali avvenuti nei giorni scorsi, ma la cui positività al virus è arrivata nelle ultime 24 ore) riguardano un 96enne di Pescara e un 89enne di(spetterà in ogni caso all'Istituto Superiore di sanità attribuire le morti al, in quanto si tratta di persone che potrebbero già essere state affette da patologie pregresse); 1372 dimessi/guariti (+59 rispetto a ieri, di cui 230 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 1142 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).Del totale dei casi positivi, 246 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 802 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 1483 alla Asl di Pescara e 647 alla Asl di Teramo. I 30 casi di oggi si riferiscono 0 alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 19 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 9 alla Asl di Pescara e 2 alla Asl di Teramo.