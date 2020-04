Coronavirus, tamponi a tappeto nelle carceri abruzzesi

Coronavirus, tamponi a tappeto anche negli istituti di pena dell'Abruzzo, compresi quelli di Sulmona, L'Aquila e Avezzano, dove saranno effettuati test sierologici per tutto il personale in servizio. Lo stabilisce un'ordinanza del presidente della Regione, Marco Marsilio, firmata nella

giornata di ieri. Ad annunciarlo, esprimendo soddisfazione e gratitudine al presidente Marsilio, sono Francesco Tedeschi (Cisl) e Mauro Nardella (Uil), rappresentanti sindacali provinciali del comparto penitenziario.

Nei giorni scorsi gli stessi Tedeschi e Nardella avevano chiesto test sierologici per tutto il personale, all'indomani del contagio da coronavirus che aveva colpito un poliziotto

penitenziario in servizio nella casa penale di Sulmona. «Lo avevamo chiesto sostenendo la richiesta avanzata dal direttore del carcere di Sulmona, Sergio Romice - sottolineano i due

esponenti sindacali - diciamo grazie al presidente Marsilio, al garante dei detenuti, all'amministrazione penitenziaria e a tutti coloro che hanno permesso una gestione più ordinata e sicura dell'emergenza covid negli istituti di pena regionali e della provincia aquilana».

