Ultimo aggiornamento: 12:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due persone residenti a Castiglione Messer Raimondo (Teramo), uno dei sei comuni abruzzesi della Val Fino inseriti nella zona rossa instituita dal Presidente della Regione Marco Marsilio, e una vettura proveniente da Bisenti (Teramo), altro Comune in zona rossa, sono stati fermati questa mattina a Pescara. Lo ha dichiarato ilsindaco del capoluogo adriatico Carlo Masci.Quello che è accaduto questa mattina a Pescara è veramente assurdo perché ad uno dei tanti posti di blocco che abbiamo creato in città abbiamo fermato prima una macchina con due persone dentro che provenivano da Castiglione Messer Raimondo e che erano state dal figlio e che tornavano da Pescara a casa. Noi abbiamo disposto l'accompagnamento e il ritorno a Castiglione, con l'irrogazione delle sanzioni previste per legge, come accaduto successivamente in un altro posto di blocco dove è stata fermata una vettura proveniente da Bisenti (Teramo), altro Comune della zona rossa. Quanto accaduto stamattina dimostra che i controlliin città funzionano, anche perché Pescara è praticamente deserta».