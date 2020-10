Altro giorno nero per il Covid-19 nella provincia di Teramo: 40 positivi e tra essi dodici bambini di 8 anni di una scuola elementare a Bellante Paese e due maestre dell'istituto. Chiuso tutto il plesso scolastico. «Debbo informare che i tamponi effettuati sugli alunni della terza elementare del capoluogo – ha scritto su Facebook il sindaco Giovanni Melchiorre – hanno dato esito positivo in 12 casi. Inoltre sono risultate positive un’insegnante e un’assistente educativa».

Insegnate di sostegno

Il cluster sarebbe stato generato da un’insegnate di sostegno. La donna, oggi ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Mazzini di Teramo, dopo aver accusato i primi sintomi si sarebbe subito messa in isolamento volontario in attesa del tampone poi risultato positivo. Da qui la decisione della dirigente scolastica dell’istinto comprensivo di Mosciano-Bellante di sottoporre a tampone i suoi studenti: 12 dei 16 sono risultati positivi. «La Asl sta chiamando tutte le famiglie dei bimbi risultati positivi e sta già tracciando i contatti. A scopo cautelativo – continua il sindaco - in accordo con la Asl e la dirigenza della nostra scuola, ho predisposto ordinanza di chiusura dell’intero plesso di Via Molise, fino a che non saranno resi noti i risultati dei tamponi, cui ho chiesto vengano sottoposti nel più breve tempo tutti gli studenti che frequentano il predetto plesso. Anche se tutti sono asintomatici o paucisintomatici, il numero elevato dei contagi desta preoccupazione per il rischio di ulteriore propagazione del virus, per cui è assolutamente necessario, in questo momento, tenere alta l’attenzione sui comportamenti di ciascuno».

