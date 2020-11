Coronavirus, l'ospedale si allarga: una tensostruttura fuori dal Pronto soccorso

Battaglia sul fronte Covid: l'impegno era stato assunto solo giovedì scorso, durante l'incontro avuto dal presidente Marsilio, in visita all’ospedale di Avezzano, con la Asl, la Protezione Civile, la Croce Rossa e l'amministrazione comunale. Detto, fatto. Giusto il tempo di completare nella prima mattinata un veloce sopralluogo con la Protezione Civile, la Croce Rossa e i tecnici della Asl e sono iniziati immediatamente i lavori preliminari all'allestimento della tensostruttura per l'osservazione breve all'ospedale di Avezzano.

Già oggi pomeriggio, infatti, sono entrate in funzione le ruspe per lo sbancamento che verrà completato nella giornata di domani, così da permettere il montaggio, che si auspica avvenga entro la metà della prossima settimana, in tempi rapidissimi, di una struttura adeguata a supportare il Pronto Soccorso, lasciando inalterati i percorsi attualmente in uso per garantire la suddivisione degli itinerari sporco/pulito Covid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA